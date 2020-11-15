有位民眾解鎖最新的「開鎖」功能，利用訂餐請外送員幫忙拯救不慎被反鎖在家中的自己。(摘自ubereats台灣)

美食外送日益普及，不僅送食物，連超商、大賣場等民生用品都一並包辦，但近日更有民眾解鎖最新的「開鎖」功能，利用訂餐請外送員幫忙拯救不慎被反鎖在家中的自己，讓網大讚：好機靈！

原PO在臉書社團「UberEats台灣」上表示，因為家中長輩租出門時忘記拔鑰匙，導致家人被反鎖在屋內。不過身為外送員的原PO就靈機一動，想到利用叫外送，在備註欄請外送員協助開門。成功脫困的他也感謝外送大歌出手相救，更表示「拔個鑰匙搞了快5分鐘，如果是我自己跑這單早就放下餐點走人了」。

貼文一出，原PO一招向外送員求救開鎖的行為紛紛受到網友讚道「是被反鎖，然後叫外送求救嗎？蠻機靈的」、「笑死。外送員拯救」、「 所以其實麥當勞根本不是重點」。更有人發現，在同一筆訂單中，原PO還給了外送員100元小費，相當貼心，讓許多人都非常心動。「 五分鐘100我可以」、「小費100！」、「開鎖費100，賺」。

對於原PO來說，相比在假日花500元找鎖匠幫忙開門，被反鎖叫外送反而比叫鎖匠便宜，真的非常聰明。不過其他人也說「屋內不能開鎖蠻危險的⋯⋯不小心誰出遠門、沒出門的家人不就餓死在裡面了⋯⋯」。

(中時新聞網)