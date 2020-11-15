明年將開放含萊克多巴胺美豬進口，台北市長柯文哲親自出席行政院會，要求標示清楚，讓人民有自由選擇的權利，行政院發言人丁怡銘卻誤指北市冠軍牛肉麵使用萊劑美牛。柯文哲表示，不是吃完牛肉麵，就沒事了。

柯文哲在臉書貼文表示，這一個禮拜的風波，不是吃完牛肉麵就沒事了，該解決的萊豬問題還是要解決。台北市政府的主張非常清楚，「源頭管理、明白標示」，讓人民有自由選擇的權利，這已是最卑微的要求。

柯文哲接著表示，沒有藍綠意識型態，沒有政治陰謀，沒有用國家機器修理反對者。其實只要理性、務實、科學的態度，事情可以變得很簡單的。這次美豬進口的事情，可讓大家反省台灣過去20幾年為什麼會空轉？這正是一個例子。

柯文哲也在直播節目中直言，其實中央跟中央，也沒有溝通，所以才會總統出來宣布說要進口萊豬，後來才知道，不是只有美國豬肉含有瘦肉精，全世界含瘦肉精豬肉都可以進口。然後衛福部說沒問題，這個安全，教育部卻說學生不可以吃，國防部則說軍人不可以吃，這很奇怪。

(中時新聞網)