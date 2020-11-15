台南市在今年全運會共獲得17金21銀18銅，總計56面獎牌佳績，並獲得全國第6名考試院院長獎，台南市政府15日晚間慶功並頒發597萬3900元獎勵金，鼓勵所有選手精益求精、再創佳績。

台南市長黃偉哲表示，今年台南市參加全民運的總獎牌數超越107年43面獎牌，是縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多的一屆，顯見台南近年努力推動各項體育活動及選手培育政策發酵成果，希望藉此鼓舞選手再接再厲，在下一屆全民運動會能繼續締造佳績，為台南爭光。

教育局長鄭新輝表示，今年有許多選手突破佳績並完成連霸，包含太極拳推手楊承勳選手成功完成6連霸、曲棍球短桿順利達成4連霸及男子慢速壘球完成2連霸的佳績。

其中，曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，大多自小學開始以加入俱樂部方式接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及臺南家商等校銜續訓練，最終至台南大學形成四級培訓體系，次不負眾望再次奪冠並完成四連霸目標。

體育處表示，為培育本次參加全運會選手，市府賽前挹注每位參賽選手培訓經費共282萬9000元，未來也將持續兼顧全民運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的全民運動風氣，給予台南市運動選手更優質的訓練環境，並放眼111年全民運動會，期許選手未來除在全國各大型賽事中創造優異成績，亦能在國際各項綜合型賽會為國爭光！

(中時 )