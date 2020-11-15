Netflix愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）播出之後討論度極高，同時讓「現代奧黛麗赫本」莉莉柯林斯（Lily Collins）事業再創高峰，第一季播畢後，不少劇迷敲碗出續集，日前Netflix就正式宣布續訂第二季。

Netflix日前在推特PO出主角莉莉柯林斯、盧卡斯巴禾等人拍的影片預告，2人宣布將以第二季回歸，並透露目前預計明年春天開拍，讓許多劇迷相當期待。

事實上，之前莉莉柯林斯接受外媒採訪時，就曾透露自己也非常期待重回「艾蜜莉」角色：「我真的非常希望能回到巴黎，拍攝更多內容！在第一季拍攝現場我們就常常拍到一半，停下來記錄可能在第二季發生的劇情。」

《艾蜜莉在巴黎》由Netflix和《慾望城市》製作人攜手打造，講的是來自美國芝加哥的艾蜜莉，在機緣巧合下得到遠赴法國巴黎的工作機會，卻因兩地天差地遠的職場文化頻吃閉門羹，另外她在片中的超強職場穿搭術，也常成為全球女孩追隨指標。

(中時新聞網)