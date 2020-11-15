行政院發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，向行政院長蘇貞昌請辭獲准。立法院周一內政委員會要求丁怡銘進行專案報告，蘇貞昌鼓勵他到立院講清楚，丁怡銘對此婉拒表示，是在野黨刻意政治操作，為避免對政務推動造成困擾，他有幾次向蘇貞昌表達要請辭負責。

針對牛肉麵風波，據《東森新聞雲》報導，熟知內情人士透露，立法院周一內政委員會要求丁怡銘進行專案報告。蘇貞昌認為，店家已經接受道歉，因此丁怡銘只要前往委員會報告並備詢，向立委和社會說清楚即可，民進黨黨團幹部也都表示願協助釐清爭議，避免爭議擴大。

但丁怡銘卻認為，此事已被在野黨刻意政治操作，對行政團隊的政務推動會造成困擾。因此他有幾次向蘇貞昌表達要請辭負責。

丁怡銘日前在行政院會後記者會，針對台北市長柯文哲提出萊豬爭議時，指控台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，結果店家出示未檢出萊克多巴胺的證明打臉。但是事後丁怡銘為了滅火並表達歉意，刷卡3萬9千元訂100份牛肉麵，又被抓包收據上打了行政院統編，等於全民買單。蘇貞昌最後帶著丁怡銘前往店家吃牛肉麵致歉，但風波卻未因此停息。

(中時新聞網)