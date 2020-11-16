受到颶風影響，原定於11月14日發射的4名太空人運送任務再次順延，新的任務時間訂在美東時間11月15日晚間7點27(台北時間11月16日早上7點27)。

太空網報導，SpaceX的獵鷹9號火箭(Falcon9)仍然立在甘迺迪中心的39A發射台，因為颶風Eta的擾亂造成了延誤。SpaceX公司的載人太空計劃高級主管班吉·里德（Benji Reed）說：「雖然熱帶風暴沒影響到發射中心，但因為海上天氣惡劣，以至於我們的無人船無法到指定位置。」

Watch the Launch of NASA's SpaceX Crew-1 Mission to the International Space Station

獵鷹9號火箭是可以回收的，當火箭返回時，會降落在海上無人船上，要是船不能準備好，就無法將火箭回收再使用。

Crew-1任務的4名太空人：(左起)日本太空人野口聰一、指揮官麥克‧霍普金斯、任務專家莎南‧沃克、駕駛員維克特‧葛洛佛。(圖/NASA)

SpaceX的Crew-1任務，將有4名太空人前往太空站，分別是指揮官麥克‧霍普金斯(Mike Hopkins)，駕駛飛行員維克特‧葛洛佛((Victor Glover)、任務專家莎南‧沃克(Shannon Walker)和日本太空人野口聰一(Soichi Noguchi)。

該任務是SpaceX首次4人飛行。（5月份，SpaceX首次進行了載人飛行任務，僅運載了2名駕駛員。）

該任務原定於10月23日發射，然後推遲到10月31日。上個月，SpaceX和NASA再將飛行推遲到11月中旬，原因是2台火箭發動機需要更換。

24小時的發射延遲，意味著Crew-1的組員需要更長的時間才能抵達太空站。如果SpaceX在周六發射，那麼乘員只需8.5小時就能到太空站。由於延遲1天，乘員現在必須將花費大約3倍的時間。

NASA商業計劃經理史蒂夫·史迪奇（Steve Stitch）表示，雖然時間增加，但也是測試太空船性能的好機會。

(中時新聞網)