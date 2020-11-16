每年11月中旬舉辦的「新北歡樂耶誕城」為網美朝聖景點，尤其今年攜手華特迪士尼更顯華麗，有全台唯一3D迪士尼童話光雕秀，前高雄市府市政顧問、有最美主持人之稱的李明璇，也特地北上參觀板橋耶誕城，除了曬出多張打卡美照，也提到耶誕城是前高雄副市長李四川在新市任職負責推動執行，更感嘆想念「韓市府團隊了」。

李明璇15日在臉書貼文，提到上週末回來板橋，意外發現新北耶誕城正式開始了，令人興奮的是，今年有首次與「迪士尼」合作的主題光雕秀，以及有史以來最廣大的燈區，超美、超夢幻。耶誕城熱鬧非凡，且真的年年不斷地進步與創新，今年將帶來長達兩個月的朝聖人潮，再結合周邊商圈，帶動的觀光效益一定非常可觀。

李明璇說，自己這兩天經過此地，除了驚嘆精彩閃耀的燈光、萬頭鑽動的人潮，也發現「交通疏運改善非常多，很值得稱讚，並希望大家給辛苦的警察和義交一個讚！」。

她也提到，「新北歡樂耶誕城」是在朱立倫前市長任內所打造的「年度盛事」，時任的李四川副市長負責執行，讓現在的耶誕城不只是新北板橋之光，更是台灣之光，今年和迪士尼童話合作又是一大亮點。

話鋒一轉，李明璇也不禁感慨，大家還記得去年的「高雄耶誕追光季」嗎？吸引了好多好多人特地到高雄玩，「浪漫滿點的愛河水舞秀、巨蛋商圈、六合夜市都是滿滿人潮」，追光季還獲得「德國紅點設計獎」，高雄曾經是全台灣矚目的焦點，更是世界在看的「港都」城市。說到這，李明璇小聲地說，「很希望這不只是曾經，有點想念韓市府團隊了」。

新北耶誕城超夢幻！前高雄市府市政顧問、正妹李明璇。(圖/翻攝自 李明璇 臉書)

是新北歡樂耶誕城！🎄 這週末回來板橋，意外發現新北耶誕城正式開始了！令人興奮的是，今年有首次與「迪士尼」合作的主題光雕秀，以及有史以來最廣大的燈區，超美、超夢幻。 耶誕城熱鬧非凡，且真的年年不斷地進步與創新，今年將帶來長達兩個月的朝聖人潮... 由李明璇發佈於 2020年11月15日 星期日

(中時新聞網)