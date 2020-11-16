以下4個星座的女人，是愛情裡的勝利組，只要有他看上的對象，特別有方法讓對方注意到自己、進一步愛上自己，沒有逃得了的人！

▍1.雙魚座

雙魚女看起來柔弱好欺負，好像連續劇裡面的小媳婦一樣，其實他們對於獵男非常有一套，可說是愛情裡的女王。如果他有了喜歡的對象，他不會衝上去直接示愛，而是默默設計一些橋段讓男生注意到他，聊天過程中也會注意男生的喜好，然後找機會給男生驚喜，在這種暖心攻勢之下，男生會不知不覺的淪陷。

▍2.雙子座

只要雙子女有了喜歡的對象，他就會表現的非常露骨，甚至還會很直接的跟對方表達自己「想要他」！表面上看起來好像快樂的傻大姐，其實一切都是算計好的，讓對方不知不覺喜歡上跟他相處的感覺，外加雙子女本來就興趣廣泛，什麼話題都能聊，男生很容易對他產生好感，甚至他還會私下調查男生的喜好，再裝做自己也對那個領域有興趣，這樣的強烈攻勢之下，很少有男生不動心！

▍3.金牛座

金牛女給人與世無爭的感覺，生活只要舒服順心就好，也不太會花錢打扮，但卻非常愛吃美食，一度會讓人以為他是不是只要食物不要愛情？其實這只是因為他沒有喜歡的對象，如果他遇到想追的人，短時間內就能摸清對方的個性和喜好，然後針對重點發動甜言蜜語攻勢，只要是男生都很難抵抗得了，很快就會愛上他！

▍4.天蠍座

天蠍女總給男人一種高傲冷淡的感覺，如果他有喜歡的男生，他會設計一個看似正常往來的見面機會，然後稍稍釋出善意和主動，讓對方留下好印象，接著會讓對方漸漸習慣自己的存在，每天主動會想要聊天，等到對方上鉤，他再回去自己生活軌道，讓對方有種若即若離的神祕感，用這種欲拒還迎的方式激起男人的征服欲。

(中時新聞網)