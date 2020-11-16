每個子女都是父母愛的結晶、手上的掌中寶，父母也都望子成龍、望女成鳳，希望自己的小孩在未來人生都可以一帆風順。那你知道哪些生肖的小孩，天生就是父母的幸運星、財神爺嗎？今天就來和艾菲爾老師一起看看吧！

▍第四名 生肖牛

生肖牛的孩子，一出生就能夠幫父母帶財，他們天生富貴丶財氣飽滿，而且深知盡孝道的重要，對待父母總是無限的付出！而他們本身也具有改變家中財運的天賦，因此家裡有生肖牛的孩子，家庭會越來越富裕，可以讓父母頤養天年，而親子間的氣氛也會十分溫馨美好。

▍第三名 生肖雞

生肖雞的孩子，有著很不錯的口才與頭腦，天生暗財遍地，生財有道，總是能為父母招來極好的財運，無論家中是不是已經成為富裕的情形，最終都可以家財萬貫，事業有成。而且生肖雞的孩子自幼就早熟懂事，小時侯就知道要孝順父母，為父母分憂解勞，所以一旦他們出社會開始賺錢後，也會固定拿錢給家裡，回饋父母。

▍第二名 生肖豬

生肖豬的孩子天性善良，也很善解人意，對待父母盡心盡力，對待手足重情重義，家中如果有生肖豬的孩子，表示你們是很有福氣的。此外，生肖豬的孩子天生聰明，厚道誠實，不會在外惹事生非，因此父母都能很放心的讓他們自由發展，所以生肖豬一生都可以為家庭增添福氣與好運。

▍第一名 生肖猴

生肖猴的孩子靈活聰明，學習力很強，學生時期總是老師丶父母眼中的乖寶寶，而且從不給父母添麻煩，伶俐懂事的他們會把課業學好，成績不落人後。家裡有生肖猴的孩子，父母會感到一生樂開懷，更有動力努力賺錢，讓生活越過越富貴，加上生肖猴能為家庭攜財，更是父母的無價之寶。

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(中時新聞網)