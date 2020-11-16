【回憶殺】58歲資深女星潘麗麗是恩師楊麗花的學生，曾演出18年的歌仔戲，後轉戰鄉土劇，代表作品有《鳥來伯與十三姨》、《親戚不計較》、《艾草》、《金家好媳婦》等，12年前還以《艾草》榮獲韓國首爾電影節影后，爐火純青的演技備受肯定。事業雖然風光，未料婚姻也如同八點檔般曲折，曾被相戀多年的前夫背叛，讓她忍不住灑淚。

潘麗麗與前夫楊瑞義是彼此初戀，愛情長跑多年後，潘麗麗終於在28歲成為美麗新娘子，嫁給人生唯一愛過的男人，難能可貴的感情頗令外界稱羨。婚後夫妻倆陸續生下一對子女，湊足「好」字，且潘麗麗忙於拍戲時，楊瑞義常常會帶著美食進棚探班，並會給予鼓勵「不要忘了，我們要做永遠最好的一對。」貼心舉動羨煞眾人。

潘麗麗和前夫楊瑞義曾陪伴彼此走過很長的歲月。（圖／中時資料照）

潘麗麗愛情長跑成場空

看似幸福美滿的婚姻，背後竟暗藏謊言，潘麗麗某年發現楊瑞義行蹤怪異，連女兒都覺得爸爸跟以往不同，但她仍選擇信任，直到有天撞見前夫與一名陌生女子共處一室，潘麗麗當時崩潰痛哭，前夫看到後竟然不聞不問；後來又被她抓姦一次，這回潘麗麗選擇上前質問，想不到卻換來前夫的怒罵，才徹底心死，決定痛斬18年婚姻。

潘麗麗和前夫楊瑞義恩愛畫面成歷史。（圖／中時資料照）

這段感情加婚姻長達近30年，等於潘麗麗的人生有超過一半都有楊瑞義的影子，原本以為能白頭偕老，卻慘遭劈腿結束，令她心痛到淚流滿面，久久不能自己。恢復單身後，她長達10年以上都沒有再婚，即便身邊親友及兒女都在幫介紹對象，結果都不盡理想，潘麗麗曾透露跟某男相談甚歡，未料隔天對方以她是藝人「應該養不起」婉拒來電，讓她無奈地表示：「我那天又沒穿金戴銀！連交朋友都沒有就沒下文，很好玩吧！」

現在的潘麗麗，不把感情放在第一位，將生活重心放在演藝工作，其餘的交給上天安排。

(中時新聞網)