娛樂8點半》由謝霆鋒和張衛健主演的電視劇《小魚兒與花無缺》，是許多觀眾心中武俠劇經典之一，劇中飾演「小仙女」慕蓉仙的女演員柏雪，和張衛健有大量對手戲，生動又古靈精怪的演技，讓她瞬間爆紅；但柏雪在2006年突然淡出演藝圈毫無音訊，一度被網友戲稱「天涯十大懸案」，多年過去才有好友跳出來澄清，她已嫁到國外且過得很幸福。

柏雪在童年時期就喜歡站上舞台表演的感覺，12歲進入舞蹈學校，大學更考進北京戲曲藝術學院，其實早在她上大學前，就被北京華夏星河文化傳媒有限公司看中，開始影視培訓；在校就讀期間就被香港M8集團簽下，成為知名男演員張衛健的師妹，讓她星路有好的開始。

2005年張衛健、謝霆鋒主演的電視劇《小魚兒與花無缺》還未開播就引起熱議，因為演員卡司還有范冰冰、袁泉、徐錦江等大咖，兩位男主角在當時人氣如日中天，柏雪是張衛健的小師妹，也順利地參與演出；意外的是，柏雪在戲中飾演「小仙女」慕蓉仙，和張衛健飾演的小魚兒有感情對手戲，柏雪完美詮釋小仙女愛惡分明、古靈精怪的個性，獲得大票觀眾喜愛，還讓大家開始好奇這個「小仙女」。

柏雪在戲中飾演「小仙女」慕蓉仙，和張衛健飾演的小魚兒有感情對手戲。(圖/ 取自中時資料庫)

隔年柏雪結束電視劇《武十郎》的演出後，7月底更新個人部落格後再無新的消息，粉絲本期待她爆紅後有更多作品時，卻突然消失在螢光幕前；當時有許多傳聞，像是柏雪惹到大咖遭封殺、不知原因被雪藏等等，甚至出現她被黑道「囚禁」的消息。

不過，在眾多傳聞中最離奇的就屬「靈異事件」，有一次男星何潤東到綜藝節目《康熙來了》分享在大陸拍戲的經驗，聊到有一名女演員在一個片場拍戲後，疑似中邪做出殺害自己的行為；沒想到網友把靈異事件和柏雪消失串在一起，還被列入「天涯十大懸案」，由此可見大家有多想知道柏雪有多受矚目。

柏雪突然消失演藝圈，也被網友列入「天涯十大懸案」。(圖/ 摘自微博)

至2012年4月有網友在微博找到一個ID叫做「柏雪近在它香」，還獲得認證是柏雪本人，從發文內容得知柏雪已過著平凡人生活，曬自拍照或轉發心靈語錄；但也有想像力旺盛的網友，表示「近在它香」諧音是「禁在它鄉」，該不會消失好幾年就是被囚禁，但柏雪在2013年也特地聲明，「柏雪就是一個曾經拍過幾部戲，並不是什麼明星，只是幸運的演了一個受歡迎角色的普通演員，謝謝」。

柏雪說完那席話後，又發了一條訊息「用了微信後健忘微博的人應該不止我一個」，被粉絲解讀成她不再用微博了；果真在那之後，柏雪的微博就不再更新，但仍舊有不少網友偶爾會提起「天涯十大懸案」，想起那個大家最愛的小仙女。

後來柏雪在演藝圈的好友樂珈彤也曬出她的生活照，澄清柏雪從來沒有受到任何囚禁或是發生靈異事件，她已經在國外結婚生子，過得很幸福。(圖/ 摘自微博)

後來柏雪在演藝圈的好友樂珈彤也曬出她的生活照，澄清柏雪從來沒有受到任何囚禁或是發生靈異事件，她已經在國外結婚生子，過得很幸福，讓粉絲不用擔心；而在微博停更3年，2016年9月柏雪突然上傳生活照，網友相當驚喜。

在那之後柏雪偶爾也會更新微博動態，豈料在2017年10月31日後又沒了消息，至今她的微博都沒有動靜，但在評論區還能看到粉絲留言，「世間縱有千萬女，人間再無小仙女」、「小仙女的那股仙氣一直在」、「看新絕代雙驕，想到了妳！永遠的小仙女！」。

(中時新聞網)