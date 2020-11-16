重要星象：木土合進三度內，金星天秤衝刺，太陽天蠍最後衝刺。
木土合進三度內，在經歷關鍵事件過後，答案逐漸明朗、情勢迅速變化。金星天秤衝刺，將關係釐清楚、把條件説明白，決定雙方是否繼續或是拆夥。太陽天蠍最後衝刺，金錢、理財方面，投入較大的賭注，或忙於新合作的佈局，銀行、法律相關業者感到忙碌。
工作注意：巨蟹、獅子、水瓶、雙魚
巨蟹：受到長官提拔，表現出色被看見
獅子：做長遠規劃，能夠激起雄心壯志
水瓶：需要奔波異地，或專注於精神價值
雙魚：有結盟的機會，需要整合資源
桃花注意：金牛、雙子、天秤、天蠍
金牛：結交新領域的朋友，視野被擴大
雙子：心情有點脆弱，希望得到保護
天秤：跟對方有隔閡，先自我反省一下
天蠍：以柔克剛，才能得到好回應
財運注意：白羊、魔羯
白羊：理清自我身價，有晉升機會
魔羯：拿出專業能力，能提高身價
健康注意：處女、射手
處女：繁忙擁擠的地方，慎防意外
射手：注重休息睡眠，能有好幫助
文章來源：唐綺陽官方頻道
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。