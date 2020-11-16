《星條旗報》報導，美國新代理國防部長米勒13日已簽署首份備忘錄，該文件矢言讓美軍全面撤出伊拉克與阿富汗，結束美國所捲入的所有戰爭，進而實現現任總統川普的早期競選諾言，也象徵著始於2001年10月、延續近20年的反恐戰爭恐告落幕。

該備忘錄指出，現在美國已進入關鍵階段，美國在伊拉克與阿富汗等戰場的努力目標，將從過去的領導角色轉變為支援的角色。他強調，「我們不是無止境戰爭下的人民」，「必須結束所有戰爭」。

備忘錄除自陳其對五角大廈的尊敬，並感謝自2001年911攻擊以來，部署在中東地區的數千男女士兵，是如何犧牲奉獻。他感性地提到「終結戰爭靠得是和解與夥伴關係。我們面對挑戰；我們全人奉獻，是時候回家了」。

在米勒代理防長還未滿7天，便矢言終結反恐戰爭，似乎吐露川普任期尾聲將走向何方。但是旅程即將告終車長卻宣布新目的地，產生的政策不確定性卻讓國防部官員與接下來的拜登政府，擔憂未來不知還有甚麼變化會出現。

報導甚至認為，不論是獎賞忠心跟隨自己的追隨者，還是強迫通過政策，過去4年來五角大廈官員對於川普政策持續抵抗。

拜登過渡團隊指出，前任防長艾斯培遭到炒魷魚與其後發生國防與情報高層辭職，恐讓堅守軍事專主義與政治中立的軍方，不得不面對軍隊政治化的波瀾。此外，此時正逢政權交接之際，大量專業人員的離任恐增加國安風險。

拜登團隊強調，軍隊不該政治化；大量國防官員的離任，是否會造成政策變化？川普是否想快速撤離阿富汗，還是真的要結束反恐戰爭，又還是會有新的反恐行動？最終的結局難以預測，但最困難的地方是不確定性與不穩定性恐讓現有問題更為複雜。

(中時新聞網)