原PO在匿名臉書粉專「靠北女友my girl」上表示，抓到女友在約炮，竟然還被回嗆。(摘自靠北女友my girl)

隨著交友模式不斷轉型，許多人慢慢開始嘗試網路交友，不過似乎又有人走在更前面，一位民眾抓到自己女友偷約炮，沒想到反而被對方檢討自己「思想太落後」。綠帽男聽完後相當傻眼，上網訴苦候，眾人一片驚呼女方作風根本「太潮了跟不上」。

原PO在匿名臉書粉專「靠北女友my girl」上表示，抓到女友在約炮，竟然還被回嗆「現在誰沒約？你思想真是落後耶，老人家喔？」更繼續補刀嗆說「你自己約不到，不能阻止我約啊」。讓原PO無奈表示「原來不約炮就是思想落後、就是不潮了。」

貼文一出，網友火速在留言區蓋起高樓，紛紛表示「有這款代誌！？」，「我真落後 應該是我太傳統....」，「天啊！她好潮」、「 刷新三觀」。對此說法，網友更狠酸「這香爐很興喔」、「走在潮流尖端的香爐？！」、「當作 WiFi 可以開分享嗎？」並認為，原PO只是被女友當作魚塘裡的其中一條魚而已，最好先去做個檢查，但也有可能是自己技術太差。「可能她愛你可是你技術不到」、「不是你思想落後，應該是你滿足不了她了，所以多找幾個去練練」。

不過一位網友指出，若自己遇到這種情況就分了，並不是「思想落不落後」的關係，而是對方根本不在乎自己的價值觀，她表示「真的在乎你的人，不會想要傷害你」。

(中時新聞網)