前行政院發言人丁怡銘日前為替政府將開放含有萊劑美豬進口辯護，稱今年台北市牛肉麵節冠軍使用萊牛，引發軒然大波，事後他和蘇揆也前往店家致歉。新北市議員葉元之直言，蘇貞昌是酷吏，並認為丁怡銘指是在幫他背黑鍋，葉元之更狠批蘇揆，「這麼好，道歉還有麵吃？」

葉元之14日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，蘇貞昌從來都不是暖男，而是酷吏，為什麼這次對那個人那麼好？「因為那個人在幫他背黑鍋我覺得，因為那個人是發言人，發言人基本上是在傳達院長的意思而已」，並指當初柯文哲提出的建議其實很有道理，但蘇可能拉不下臉，所以要丁去殺柯文哲，結果殺錯了。

對於日前蘇貞昌到牛肉麵店吃麵並道歉，葉元之則說，「他5點就到了，我小心眼一點，院長可以5點中就去吃麵嗎？」他還忍不住直言，「這麼好，道歉還有麵可以吃？」

葉元之還指出，當天蘇揆去吃麵的路上，新北市還派出大批警力開道，這也讓他十分傻眼，「雖然院長很了不起，但是做錯事的人，還動用那麼多警力，這都民買單，這個觀感真的是非常差」。

(中時新聞網)