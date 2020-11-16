非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏（Ambrose Dlamini）今天透過政府聲明表示，自己的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈陽性反應，且正展開居家隔離。

戴安柏還說，自己沒有出現症狀且覺得狀況良好。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情數據顯示，截至台灣時間16日凌晨3時左右，史瓦帝尼累計通報6093起確診病例、119人病歿。（譯者：陳彥鈞）1091116

(中央社)