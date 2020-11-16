史瓦帝尼總理戴安柏確診染疫 無症狀展開隔離 09:152020/11/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏（Ambrose Dlamini）今天透過政府聲明表示，自己的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈陽性反應，且正展開居家隔離。 戴安柏還說，自己沒有出現症狀且覺得狀況良好。 美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情數據顯示，截至台灣時間16日凌晨3時左右，史瓦帝尼累計通報6093起確診病例、119人病歿。（譯者：陳彥鈞）1091116 (中央社) #史瓦帝尼 #症狀 #隔離 #自己 #總理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中州科大 為史國打造結婚產業鏈 04:102020/11/14 地方新聞 愛妻白血病過世半年 黃日華認：曾躲廁所等死 10:262020/11/14 娛樂 澳洲宣布仍禁止外籍生入境 金雞母回不來大學哭哭 18:132020/11/13 國際 嘉義縣政府 後疫新生活 04:102020/11/15 《旺來報》 鋼琴王子泰森開講 彈琴要像好廚師 照食譜還要懂變通 20:232020/11/15 生活 友邦支持我參與WHA 聲量再創高 04:102020/11/15 兩岸要聞 響應非洲計畫 中州科大將為史瓦帝尼打造結婚產業鏈 18:452020/11/13 寶島 新增3例境外移入COVID-19病例 自菲律賓、印尼及克羅埃西亞入境 09:032020/11/15 財經 克雷恩任白宮幕僚長 首重防疫振興 04:092020/11/13 國際大事 新冠難纏 肉品水產都會遭汙染 04:102020/11/15 生活新聞 國際熱門新聞 不認輸 川普預告將提大型訴訟證明選舉違憲 - 國際 影》她用吐司機烤牛肉 成果驚人 網友們一致崩潰了 - 國際 美新冠確診破1100萬人 疫情加速惡化 8天增百萬新病例創紀錄 - 政治圈 只等川普出白宮 梅蘭妮亞可望海削14億 - 國際 美代理防長簽署首份備忘錄 反恐戰爭恐落幕 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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