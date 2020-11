小編精選《中國時報》5件不可不知大事,帶讀者掌握今天(16日)新聞重點。

【1】農委會爆增廣告費 3.5億大內宣

農委會日前在《科學人》刊登萊豬廣告,遭藍委吳怡玎爆料是拿「農產品受進口損害救助基金」辦理,適法性遭外界質疑。不料近日立法院預算中心報告指出,農委會明年又打算以農損基金3億5千萬做宣傳行銷,是今年1億1250萬的3倍。預算中心表示農委會應檢討辦理成效,降低獎補助經費。

【2】陸情蒐網路下重本 老線重接頭

據情報圈退休人士透露,新冠疫情已改變兩岸諜報樣態!受疫情所限,兩岸往來沒有以前方便,間諜活動也有所改變,大陸吸收我方人員及情報傳遞皆做調整,研判大陸會在網路下重本,加強對我軍情國安人員的滲透。

【3】理專10年吞客戶3億遭聲押

銀行理專周勵宏因投資期貨慘賠,涉嫌在10年間以螞蟻搬象的方式,盜用3名VIP客戶存款共約3億元。刑事局逮捕他,發現他期貨帳戶僅剩30萬;檢察官昨訊後依《刑法》業務侵占、《銀行法》特別背信罪嫌聲押禁見。

【4】川普首認拜登贏 但批選舉舞弊

美國總統川普首次推文間接承認民主黨候選人拜登贏得大選!川普在台北時間昨晚8:55分左右推特表示,「他贏因為選舉被操縱了」( He won because the Election was Rigged)。川普並怪罪選票被「聲名狼藉」的極端左派民營公司(Dominion)所設計的儀器用來點票,這些儀器放在我大贏的德州都不夠格!他並再度炮轟假新聞以及對選舉舞弊沉默的新聞媒體,暗示這些都是他(拜登)贏得選舉的原因。川普的推文在推特上被推特特別標註:「對選舉舞弊的主張具有爭議」。

【5】移動城堡 淡海輕軌藍海線通車

串聯淡水景點的淡海輕軌第一期藍海線昨(15)日通車,新增3站即日起免費搭乘1個月。昨日輕軌沿線出現搶搭潮,傍晚淡水漁人碼頭慶祝活動更是人山人海,只為一睹600秒高空煙火秀與演唱會。新北市長侯友宜說,淡海輕軌第二期及淡江大橋完工後,再串聯八里輕軌等建設,淡海地區將成北台灣最受矚目焦點。

