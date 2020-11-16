小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】農委會爆增廣告費 3.5億大內宣

農委會日前在《科學人》刊登萊豬廣告，遭藍委吳怡玎爆料是拿「農產品受進口損害救助基金」辦理，適法性遭外界質疑。不料近日立法院預算中心報告指出，農委會明年又打算以農損基金3億5千萬做宣傳行銷，是今年1億1250萬的3倍。預算中心表示農委會應檢討辦理成效，降低獎補助經費。

【2】陸情蒐網路下重本 老線重接頭

據情報圈退休人士透露，新冠疫情已改變兩岸諜報樣態！受疫情所限，兩岸往來沒有以前方便，間諜活動也有所改變，大陸吸收我方人員及情報傳遞皆做調整，研判大陸會在網路下重本，加強對我軍情國安人員的滲透。

【3】理專10年吞客戶3億遭聲押

銀行理專周勵宏因投資期貨慘賠，涉嫌在10年間以螞蟻搬象的方式，盜用3名VIP客戶存款共約3億元。刑事局逮捕他，發現他期貨帳戶僅剩30萬；檢察官昨訊後依《刑法》業務侵占、《銀行法》特別背信罪嫌聲押禁見。

【4】川普首認拜登贏 但批選舉舞弊

美國總統川普首次推文間接承認民主黨候選人拜登贏得大選！川普在台北時間昨晚8：55分左右推特表示，「他贏因為選舉被操縱了」（ He won because the Election was Rigged）。川普並怪罪選票被「聲名狼藉」的極端左派民營公司（Dominion）所設計的儀器用來點票，這些儀器放在我大贏的德州都不夠格！他並再度炮轟假新聞以及對選舉舞弊沉默的新聞媒體，暗示這些都是他（拜登）贏得選舉的原因。川普的推文在推特上被推特特別標註：「對選舉舞弊的主張具有爭議」。

【5】移動城堡 淡海輕軌藍海線通車

串聯淡水景點的淡海輕軌第一期藍海線昨（15）日通車，新增3站即日起免費搭乘1個月。昨日輕軌沿線出現搶搭潮，傍晚淡水漁人碼頭慶祝活動更是人山人海，只為一睹600秒高空煙火秀與演唱會。新北市長侯友宜說，淡海輕軌第二期及淡江大橋完工後，再串聯八里輕軌等建設，淡海地區將成北台灣最受矚目焦點。

(中時新聞網)