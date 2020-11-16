曾因新冠肺炎重症住院治療的英國首相強生（Boris Johnson），驚傳面臨二度感染的風險！強生因為曾與新冠確診者接觸，目前已經被要求進行自我隔離。首相府聲明指出，首相健康良好，沒有出現任何新冠肺炎的徵狀。

外電報導，強生上周四（12日）曾經與部分國會議員會面半小時，其中之一的李·安德森（Lee Anderson）隨後出現了Covid-19的症狀，並經過測試呈陽性。根據推特上發布的一張照片顯示，李·安德森與強生合照，兩人似乎相距不到2公尺，兩人都沒有戴口罩。

Ashfield MP Lee Anderson says he lost his sense of taste on Friday, was tested on Saturday and got a positive result on Sunday.



He says he feels fine and biggest concern is his wife who is in the shielded group and tested positive as well.



Here he was meeting the PM on Thursday pic.twitter.com/SRoy69M5AY — Hugh Casswell (@HughCasswell) November 15, 2020

現年53歲的安德森是2019年保守派成員之一，贏得了此前在諾丁漢郡艾什菲爾德（Ashfield）工黨的席位。

首相府聲明指出，強生健康良好，沒有出現任何新冠肺炎的徵狀，將繼續在唐寧街工作，領導政府應對新冠肺炎大流行。

強生今年3月確診新冠肺炎後，病情一度急轉直下，一度住進醫院加護病房治療，4月中旬康復出院後，特別發表聲明感謝醫護人員，聲稱「我欠他們一條命」。

(中時新聞網)