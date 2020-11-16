針對普洱茶投資熱，平日也以喝茶作為興趣的金融業主管說，如果要把普洱茶或茶葉作為投資的話，基本關鍵仍在2件事情，第一是專業門檻、第二則是「風險控管」。

首先，就如同任何投資或金融商品一樣道理，絕對不要投資連自己都不知道是什麼的標的，這對照到普洱茶投資來說，就相當於要懂得如何品茶，懂得識別茶的真假、好壞與年份等專業知識。

非常境界文創公司總經理田竹英也提醒幾點「眉角」：挑選必須留意「高香、無油、無碎邊」等細節，需注意是否有香氣、茶油瑕疵與包裝破損等，同時還要注意到是否「無廠缺」，包含茶餅的完整度。

上述金融業主管也說，尤其普洱茶的投資風潮已不少年，這類型投資始終還是門檻較高，不懂行的人很難真的跨進去，加上現階段喝茶的族群主流還是華人與東方人居多，對比起葡萄酒市場的流通度，普洱茶仍相對較小。

明鑫創投公司董事長周明智也說，歐洲其實有發一個紅酒指數，透過基金公司發行，類似「台灣50」的概念，把錢拿去買紅酒、每天都有價位起伏，但目前還沒看到所謂的普洱茶指數；他認為，從金融角度來看，應該有機會發展一個普洱茶指數。

其次，投資要注意的是最基礎的風險控管與分散風險，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，不應把所有資金都壓在一個普洱茶投資上，而該適當考慮其他方便流通、投資報酬相對穩定安全的金融商品作為平衡。

周明智也提醒，雖然普洱茶像葡萄酒一樣，都有收藏價值也有增值空間，但共同點都只限於高端品項，例如波爾多五大酒莊與DRC（羅曼尼康帝酒莊），如果只是去大賣場買些平價葡萄酒的話，放再久也是一樣。

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(中時新聞網)