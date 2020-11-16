中市公園路1巷口日前發生1起罕見車禍，48歲詹男、80歲陳男及21歲紀女各騎機車，從3方向疾駛「騎聚」巷口，「碰！」巨響撞成一團，車禍驚險撞擊畫面被上傳網路，網友留言「千軍萬馬來相見」、「三個過路口都沒在減速的，一家人喔」及「一定是特別的緣分」等語引起熱議。警方初步研判，3人各未讓車、未減速及未注意車前狀況而發生車禍，正進一步釐清肇事原因。

車禍地點是公園路41巷與三民路二段183巷口，警方在11月11日12時11分許接獲報案，指稱巷口發生車禍，警方人員到場處理。

「碰！」根據監視器影像畫面，寧靜的巷道內突然3輛機車疾駛同抵巷口發生碰撞。詹男沿公園路41巷往光復路直行、紀女則是沿三民二段183巷往三民路直行，陳男是沿公園路41巷往公園路直行，3輛機車自3方向疾駛而來，時差不到1秒同時抵巷口，在網狀線撞成一團，人車倒地，3名騎士撞擊後都疼痛得一時爬不起來。

第一分局交通分隊小隊長蔡世杰表示，3名機車騎士經酒精測試都沒酒精反應，各自手、腳多處擦傷。警方初步追查研判，詹男未依規定讓車、紀女未依規定減速、陳男則未注意車前狀況等原因而發生車禍，依交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因。

網友將車禍影片以「評審請給分」為題，傳上爆料網路，驚險畫面引起熱烈討論，有網友對3輛機車「騎聚」巷口撞成一團的巧合，驚訝留言「三個過路口都沒在減速的，一家人喔」，有人幽默說「一定是特別的緣分」、「相逢自是有緣人！要珍惜得來不易的幸福」、「相撞何必曾相識」，還有人說是「千軍萬馬來相見」、「對戰時刻」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)