嘉義的「新」裡，或多或少都有些「舊」況味，這個建城已經超過三百年的城巿，處處都能看到歷史更迭的軌跡，及文化與生活的記憶。走逛其中，一起感受傳統和現代兼容並蓄的城市風貌。

站在開幕不久的「嘉義市立美術館」前，讚嘆著這棟市定古蹟建築，由日本建築師梅澤捨次郎所設計出的線條之美，外牆轉角的弧形曲線，以及橫紋面磚，既古典又充滿現代感。

融合古典及現代風格，「嘉義市立美術館」成為最美打卡新地標。（圖／林士傑攝）

美術館作品 重返榮景

這裡原本為菸酒公賣局嘉義支局所用，在時間的推移下，被列入市定古蹟，與一旁的酒類倉庫、菸酒成品倉庫，三棟年代與風格各異的建築物，透過建築工法串連起來，並以玻璃帷幕增加通透感，成為歷史與當代場域的交匯點。

美術館的展覽約3個月更換一次，目前為開幕展「辶反風景」。（圖／林士傑攝）

建築本體令人驚豔，裡面的展品則帶來心靈的悸動，館長賴依欣試圖以各世代創作者的作品，帶領旅人重返嘉義的百年風景，再藉由風景的概念，審視人與環境、城市的關係，彷彿一場時空旅行，讓人流連忘返。

館長賴依欣希望將「嘉義市立美術館」，打造成群眾容易親近的藝文體驗場。（圖／林士傑攝）

花磚博物館 傳承文化

不遠處的林森西路，日治時期因木業發達，沿街都是私人製材廠，老一輩稱為「木材街」，「台灣花磚博物館」的前身就是當時規模最大的「德豐材木商行」。館長徐嘉彬買下這棟使用上等阿里山檜木建造的磚木造洋房，改建後展示自己蒐集多年的花磚。

在「台灣花磚博物館」的牆面上，展示從各地蒐集回來的美麗花磚。（圖／林士傑攝）

「其實花磚在那個年代，是低調的炫富。」徐嘉彬透露，發源於西班牙的花磚，在日本明治維新之後大舉仿造，並在日治時期傳至台灣，當時是很貴的舶來品，只有大戶人家買得起。只是隨著老屋遭拆除、花磚也跟著灰飛煙滅，徐嘉彬與夥伴們四處搶救花磚，再經過複雜的修復工序，才呈現目前欣賞的美麗樣貌。看著花磚上的新舊痕跡，才明白最有價值的不是花磚本身，而是每片花磚背後承載的意義。

在阿里山森林鐵路北門車站附近的「玉山旅社」，則又有另一段故事。已有七十年歷史的老房，經營權經過多次轉讓，差點被歇業，在現任老闆余國信發起「協力修屋」運動後保存、活化。目前，玉山旅社不僅是背包客棧，還是供應公平貿易咖啡豆沖煮的雨林咖啡，以及南投中寮「溪底遙」農園有機果醋的咖啡餐廳。

歷經風霜的「玉山旅社」，從內到外流露懷舊氣息。（圖／林士傑攝）

卡哇伊動物 沉睡公園

「噓！不要吵醒牠們。」北極熊、石虎、企鵝及大象一個個閉上雙眼安靜熟睡，呆萌的模樣惹人發噱。這是知名插畫家莊信棠（SMART）在「北門驛小公園」打造的可愛動物棲息地「沉睡森林主題公園」，讓這個日治時期就存在的地方，變身成童夢繪本世界，來到這裡，忙碌不安的心靈也被療癒。

「沉睡森林主題公園」裡的可愛動物們，睡著時的萌樣，彷彿讓世界都靜止下來。（圖／林士傑攝）

「沉睡森林主題公園」裡的可愛動物們，睡著時的萌樣，彷彿讓世界都靜止下來。（圖／林士傑攝）

「沉睡森林主題公園」裡的可愛動物們，睡著時的萌樣，彷彿讓世界都靜止下來。（圖／林士傑攝）

做完白日夢，朝著「耍廢特區」前進，這個標榜成就年輕人夢想的創業基地，也是文青美食聚落的建築，前身是日治時期的「台灣纖維會社嘉義亞麻工場」。老闆邱冠中表示，父親曾經聽長輩提起當時的雲嘉南地區，是黃麻重要產地，原麻處的規模相當大，包括辦公廳舍、製纖工場、宿舍，還有供員工聚會的中山堂，可惜後來因化學纖維發達，漸漸被時代淘汰。

「耍廢特區」的用餐空間，可以隨意尋找喜歡的座位，享受現場氛圍。（圖／林士傑攝）

隨後，原址改建成時下年輕人喜愛的純白色大型貨櫃屋，有多種不同類型的店家聚集在此，選擇多元。想要打牙祭的人，不妨到「耍廢炸雞」來一份高人氣的韓式炸雞加泰奶豆花，或是朝聖剛進駐沒多久的「兜圈咖啡」吃甜點配飲料。

拍巨型月亮 網美必去

「我是抱著做自己喜歡的食物的心情，做給客人吃。」兜圈咖啡老闆賴憶暄是嘉義在地人，在台北的甜點店、烘焙教室工作一陣子之後，萌生了回嘉義創業的念頭。

除了「焦糖脆脆戚風」，再點杯「潛水海人」（蝶豆花氣泡飲），沁涼好暢快。（焦糖脆脆戚風120元／份、潛水海人150元／杯）（圖／林士傑攝）

兜圈咖啡的手寫菜單上頭有著可愛名字的「焦糖脆脆戚風」，烤出鵝黃色的鬆軟蛋糕，再撒上從韓國紅到台灣的焦糖脆餅，口感香綿酥脆，令人愛不釋口；「酪梨蝦蝦可頌」是應客人要求推出的早午餐，自製酪梨醬中加了檸檬汁提味，搭配爽脆的番茄、洋蔥，滋味豐富，不知不覺地就把整個可頌嗑光。

「兜圈咖啡」的泰奶豆花，綿密豆花淋上泰式奶茶，配料有紅豆、薏仁和珍珠，一碗好滿足。（70元／碗）（圖／林士傑攝）

傍晚時分，頂樓露天陽台的巨型月亮亮起，不少網美會站在月亮前，擺出各種逗趣姿勢，拍出剪影照片，成為來此處的終極目的，也讓小旅行畫上完美句點。

巨型月亮經過特殊設計，拿出手機聚焦月亮，就能捕捉到絕美的剪影照。（圖／林士傑攝）

住宿建議：承億文旅-桃城茶樣子

以高山茶為主題的體驗式旅店，外觀靈感來自台灣早期船運出口茶葉時，茶箱堆疊的樣子，房間還能體驗獨特的茶浴湯；位於頂樓的是嘉義唯一無邊際泳池，可恣意享受視野極佳的高空景致，夜晚酒吧「N23.5 Lounge」開始營業後，又是截然不同的氣氛。

簡約素雅的客房浴室，可享受以茶湯入浴的舒服感。（圖／林士傑攝）

「承億文旅-桃城茶樣子」的飯店外觀設計靈感，來自錯落堆疊的茶箱。（圖／林士傑攝）

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(中時新聞網)