老是被說「摳門」的侯昌明，砸了1億多元入手台北市內湖區豪宅「文心AIT」，和吳宗憲當鄰居，但他看屋的範圍，已擴展到台中和高雄。據悉，侯昌明日前在台中的豪宅建案「磐鈺雲華」，大手筆買下2戶，花費逾6,000萬元，他表示，是跟著有經驗的朋友一起投資，加上有意讓小孩在台中就讀國際學校，因此開始置產做準備。

除了在台北市置產，據傳夫妻倆近日也在台中買下兩戶豪宅。（圖／翻攝自網路）

本刊接獲消息，近日侯昌明在台中精華地段公益路，買下兩戶分別約七十至八十坪的豪宅，實價登錄每坪要價五十至六十萬元，兩戶總價超過六千萬元。該建案以雙層遮陽牆體和植生牆體最為特別，豪宅內更有空中花園、游泳池、瑜伽教室和Lounge Bar等多項公用設施，加上地點方便，應該是他選在此置產的原因。

除了台中，侯昌明也曾表示高雄很適合置產，而他與妻小一家四口，目前住在台北市內湖區的八十八坪豪宅，該大樓每坪房價高達一百三十五萬元。三十歲前，侯昌明就開始買房投資，二十七歲展開「十年養房計畫」，為了八百八十七萬元的房貸，幾乎天天都得沒日沒夜地工作。

夫妻倆共同經營的手工派店「派。對PIETY」，生意相當好。

全心投入服飾網拍生意的曾雅蘭，經常開直播親自示範穿搭。

因為想早日還清房貸，侯昌明只好省錢到被視為小氣的程度，上賣場一定會帶著計算機比價。曾雅蘭也曾爆料，兩人交往期間，侯昌明都會要求約會的費用平分，就連在漫畫店看書只花一百八十元，照樣要明算帳，婚後老公更是連她用過的牙線都會拿來重複使用，可以說為了省錢無所不用其極。

曾被認為是演藝圈「鐵公雞」的侯昌明，不放過任何「吸金」機會，在友人家見到發財水晶洞，竟直接把頭伸進去。

但侯昌明對一雙兒女，花費從不手軟，女兒侯賽蕾近年在美國讀高中，一年就得花費約兩百萬元，明年疫情若趨緩，兒子Ken Ken也將赴美留學。侯昌明曾說，已為孩子預付一萬美元當部分學費，七年估計將砸下三千萬元，相當可觀。

對於女兒侯賽蕾和兒子KenKen的教育支出，向來精打細算的侯昌明倒是相當大方。

不過，美國至今疫情仍未趨緩，夫妻倆因考慮讓小孩先到台中國際學校就讀，加上一家人喜歡台中的好天氣，也計畫經常到中部度假，與有經驗的朋友一同討論下而有了置產投資的規劃。至於侯昌明的主持工作也受到疫情衝擊，目前已有5、6場活動尾牙都因疫情而取消，春酒的邀約也尚未確認，損失也不小。

(中時新聞網)