侯昌明畢業自實踐家專銀行保險專科，少年時期就對保險和理財很有想法，靠著省吃儉用，二十六歲便存到人生第一桶金。如今他除了投資房產，也和老婆聯手發展副業，曾雅蘭經營網拍服飾相當成功，連示範服裝都親自上陣，不花錢找模特兒；此外，夫妻倆投資手工派店兩年多，生意好到年終獎金加上紅包，曾發出近百萬元，更引來國稅局專員在店門外站崗，觀察他們的出貨量。

除了侯昌明夫妻齊心賺錢外，黃國倫和寇乃馨夫妻也上遍大陸各大節目相當吸金，除了主持和演唱，夫妻倆也會將閒錢投入房地產，累積資產合計達上億元，搶錢功夫超強。而王仁甫和季芹則共同經營民宿有成，加上均有主持、通告及活動等工作，粗估年收入合計破4千萬元，是演藝圈最會撈錢夫妻檔之一。

此外，李易和老婆六月在工作上雖不常合體，不過近年以李易的主持及餐飲牛肉麵事業為主要收入，夫妻倆在台灣日本都有共同投資房地產，就連四歲女兒Shinny小小年紀也為指甲油品牌擔任大使，還為此拍了廣告，六月坦言，「拍攝過程很可怕，她一直有情緒需要安撫，本來媽媽沒有要入鏡的，但又沒有辦法順利拍攝，只好充當模特兒才順利拍完。」但她笑說，其實自己還兼助理、經紀人、司機。一家人同心協力努力賺。

(中時新聞網)