因應2025年台灣將進入超高齡社會，2017年通過《長期照顧服務法》，主責機關從各縣市社會局處轉至衛生局處，「原本」的長照機構歸社會局管理，「新成立」的長照機關卻由衛生局管轄，「雙頭馬車」的管理方式運作至今，業者怨聲載道。以台北市為例，衛生局早已明訂長照機構各項收費標準，社會局至今卻毫無章法，有業者怒批：「往往只要社會局一句話，成本就可能收不回來了！」

「台北市私立大園老人長期照顧中心」負責人林郁翔每天都要清點儲物間，把架子上堆放的尿布、導管、手套及消毒酒精等秏材放進手推車中，這些秏材是中心每天照顧長者所需的器材；他一面數著尿布的數量，一面抱怨說，「《長期照顧服務法》實施前，新北市社會局對於長照機構的收費就有一套標準，耗材和服務明碼實價，台北市社會局卻始終毫無章法，像這樣一片十元的尿布，因為台北市社會局沒有公告，我們就不能收費，否則就會遭到投訴。」

「長照機構裡的老人，每個樣態都不一樣，有些能行走、有些得靠輪椅代步，有些則臥床不起。如果有長輩臨時需要一個尿管、鼻胃管或血糖試紙，我們不可能叫家屬拿來，一定是由我們提供，但如果每要用一項耗材，就必須去函向台北市社會局申請，怎麼申請得完？」林郁翔抱怨。

《長照法》2017年上路後，北市老人安養機構的主管職權從社會局轉為衛生局，但2017年前成立的機構，主管機關仍是社會局。（圖／黃威彬攝）

「我這邊原本有一位一百零四歲的奶奶，今年因為癌症走了，她已經住很久，也沒有家人，從入住到喪葬後事至少兩年，我們全部都幫她善後，因為認為這是應該做的，所以費用拿不到就算了。可是她日常所需的物品，如果還不收費，我們要如何營運下去？」另一名台北市長照業者也無奈地吐露辛酸。

針對長照機構業者的控訴，社會局表示，雖然局內了解收足費用，機構的營運才會好，但希望業者也能理解，社會局面對家屬，同樣需要取得收費之間的平衡。社會局並且承諾，之後會邀集業者、專家學者與家長一同舉行協調會，訂立收費標準的大方向，讓業者未來的費用項目公開透明。

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(中時新聞網)