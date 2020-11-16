Lakers GM Rob Pelinka pulled off an awesome trade to acquire G Dennis Schroder who averages 18.9 points, 3 rebounds, and 4 assists from OKC. @Lakers fans, this trade puts us in a position to repeat! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 15, 2020

湖人看上了雷霆後衛薛洛德(Dennis Schroder)，NBA官網引述多家訊息報導兩隊已經同意換人。湖人將送出丹尼格林(Danny Green)與第28順位選秀籤，來換取他們一直亟需補強的控球後衛，進行他們的衛冕大業。

今年一起摘冠的控衛隆多(Rajon Rondo)在總冠軍賽表現出色，但湖人認為他續約的機率很低，決定先買薛洛德。過去兩季的薛洛德是聯盟最佳第六人角逐者，從板凳出發的成績是場均17分、4.1助攻、3.6籃板，並且是雙能衛，可以得分也能控球。

丹尼格林的年薪與薛洛德都是1550萬美元左右，格林的攻守數據只有薛的一半，年紀大了6歲(33歲比27歲)，是湖人不要的球員。雷霆表面上吃虧，但兩人的合約都只剩最後一季，他們沒有把握留下薛洛德，還不如幫湖人消化格林的薪資，換取1支首輪籤。

湖人主將詹姆斯(LeBron James)是主要控球者，但他所在的隊伍一直都有專職控衛的需求。薛洛德雖然不是專職的Playmaker，他強大的進攻火力令人安心，本季投籃命中率46.9%創生涯新高。魔術強生推文稱讚：「湖人總管換來薛洛德，他做了一個非常棒的交易，湖人球迷，我們準備好連霸了！」

(中時新聞網)