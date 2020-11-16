「不好意思我想找一個人…」有一名男子抱怨，3年過年期間，趁著台彩加碼，花200元買了一張大樂透彩券，幸運中了100萬，他帶著興奮的心情前往領獎，沒想到卻被告知只能領50萬，再扣稅後只能領回40萬，讓他氣得表示自己因此罹患憂鬱症，且一病就是3年。
一名男子13日透過臉書《爆廢1公社》發文透露，2017年農曆過年期間，趁著過年台彩加碼，他至彩券行以200元買了張電腦選號的「快選4組」大樂透彩，對獎時卻幸運地發現其中一組6碼全中，因此可獲得100萬，讓他樂不可支。
王男抱著喜悅前往領獎，但到了現場卻被告知只能領40萬元，讓他當場傻眼，相關人員向他表示「該組中獎號碼也有另一個人中」，因此兩人均分，各得50萬，再加上扣稅後只剩40萬，從100萬變為40萬，王男有如天堂掉到地獄般，他坦述，這3年來他因此罹患憂鬱症，因此上網想要尋找也曾中過這組號碼的人，並向他呼籲「如果你還有惻隱之心，請把40萬還給我，謝謝。」
文章一出，引發不少網友關注「他應該跟你是一樣的想法」、「你怎不考慮把40萬還他」、「笑死！好不容易中了還要對分」、「你能中別人不能中？」、「都三年了....施主該放下了⋯⋯」、「人要知足」、「有中就不錯了，又不是槓龜，不要貪心」。
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。