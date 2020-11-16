「不好意思我想找一個人…」有一名男子抱怨，3年過年期間，趁著台彩加碼，花200元買了一張大樂透彩券，幸運中了100萬，他帶著興奮的心情前往領獎，沒想到卻被告知只能領50萬，再扣稅後只能領回40萬，讓他氣得表示自己因此罹患憂鬱症，且一病就是3年。

一名男子13日透過臉書《爆廢1公社》發文透露，2017年農曆過年期間，趁著過年台彩加碼，他至彩券行以200元買了張電腦選號的「快選4組」大樂透彩，對獎時卻幸運地發現其中一組6碼全中，因此可獲得100萬，讓他樂不可支。

男子曬出當年的中獎彩券，表示幸運獲獎百萬，卻只能領回40萬。（圖／翻攝自爆廢1公社）

王男抱著喜悅前往領獎，但到了現場卻被告知只能領40萬元，讓他當場傻眼，相關人員向他表示「該組中獎號碼也有另一個人中」，因此兩人均分，各得50萬，再加上扣稅後只剩40萬，從100萬變為40萬，王男有如天堂掉到地獄般，他坦述，這3年來他因此罹患憂鬱症，因此上網想要尋找也曾中過這組號碼的人，並向他呼籲「如果你還有惻隱之心，請把40萬還給我，謝謝。」

王男希望當年也中同樣號碼的民眾，可以將40萬規還給他。（圖／翻攝自爆廢1公社）

文章一出，引發不少網友關注「他應該跟你是一樣的想法」、「你怎不考慮把40萬還他」、「笑死！好不容易中了還要對分」、「你能中別人不能中？」、「都三年了....施主該放下了⋯⋯」、「人要知足」、「有中就不錯了，又不是槓龜，不要貪心」。

(中時新聞網)