昨（15）日才首度承認拜登靠操縱選舉勝選的美國總統川普，稍晚又在推特放話，預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，證明本屆選舉違憲。

美國總統川普15日發布推文，指出「他贏是因為選舉受到操縱」，疑似首度承認拜登勝選，不過他後續又發文強調「沒有承認什麼」，澄清自己沒有認輸。

川普團隊上周在法庭上節節敗退，光是13日就一連遭遇9次挫折，在各州提出的選舉訴訟不是敗訴就是撤告，美國有線電視新聞網（CNN）等美媒指川普要翻盤選舉結果已經快沒招了。

不過美東時間15日晚間，川普又在推特放話，宣稱先前的訴訟多數並非他的團隊自己提出的，而是證人目睹糟糕情事後提出的，他預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，表明2020大選違憲，以及呈現改變選舉結果的那些令人憤慨的事。

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

他說：「我們的大型案件顯示2020大選違憲，以及發生令人憤慨的事情改變選舉結果，很快就會提出訴訟！」

美媒7日午間相繼預測拜登拿下賓州20張選舉人票，率先拿到入主白宮的270張選舉人票、贏得本屆大選，拜登後續再拿下內華達州、亞利桑那州、喬治亞州，不過拖了數天，川普都不願承認敗選，甚至阻撓拜登團隊和各政府機構進行交接，昨日，川普終於在推特指出「他贏是因為選舉受到操縱」，以「他」代指拜登，疑似首度承認拜登勝選，不過強調是靠著舞弊才勝出，他2個小時後又發布另一則推文強調自己「並沒有承認什麼」，「他只有在假媒體眼中贏了」，澄清自己沒有認輸，另一則推文再度強調本屆選舉受到操控，「我們會贏。」

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

(中時新聞網)