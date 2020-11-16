昨（15）日才首度承認拜登靠操縱選舉勝選的美國總統川普，稍晚又在推特放話，預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，證明本屆選舉違憲。
川普團隊上周在法庭上節節敗退，光是13日就一連遭遇9次挫折，在各州提出的選舉訴訟不是敗訴就是撤告，美國有線電視新聞網（CNN）等美媒指川普要翻盤選舉結果已經快沒招了。
不過美東時間15日晚間，川普又在推特放話，宣稱先前的訴訟多數並非他的團隊自己提出的，而是證人目睹糟糕情事後提出的，他預告團隊「很快」就會提出「大型訴訟」，表明2020大選違憲，以及呈現改變選舉結果的那些令人憤慨的事。
他說：「我們的大型案件顯示2020大選違憲，以及發生令人憤慨的事情改變選舉結果，很快就會提出訴訟！」
美媒7日午間相繼預測拜登拿下賓州20張選舉人票，率先拿到入主白宮的270張選舉人票、贏得本屆大選，拜登後續再拿下內華達州、亞利桑那州、喬治亞州，不過拖了數天，川普都不願承認敗選，甚至阻撓拜登團隊和各政府機構進行交接，昨日，川普終於在推特指出「他贏是因為選舉受到操縱」，以「他」代指拜登，疑似首度承認拜登勝選，不過強調是靠著舞弊才勝出，他2個小時後又發布另一則推文強調自己「並沒有承認什麼」，「他只有在假媒體眼中贏了」，澄清自己沒有認輸，另一則推文再度強調本屆選舉受到操控，「我們會贏。」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。