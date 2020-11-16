周嫌利用理專職務，擅自挪用客戶錢財達3億元遭逮。（圖／翻攝畫面）

台新銀行中和分行41歲周姓理財專員挪用VIP客戶資金，為填補個人投資期指的資金缺口，周男10年間蠶食鯨吞高達3億元，共3名客戶受害。其中一位女客戶因丈夫過世在整理遺產帳目時察覺有異，通報銀行清查才知曉存款全被搬空，全案才因此曝光。

警方調查，周姓理專自2010年6月迄今為止，於銀行任職財務理專長達10年期間，藉由推銷包括基金、股票、債券及其他衍生的金融商品等，或是能私下協助客戶投資之際，以方便業務作業的理由，要求客戶於多張空白出款表單用印或簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源。

台新銀行委託律師向刑事局報案，偵七大隊蒐證完備見時機成熟聲請拘票，14日前往新北市三峽拘提周嫌到案。因周10年來蠶食鯨吞約3億元，金額龐大、金流複雜，警方仍在偵訊釐清其犯罪手法；周初步坦承犯案，全案將依業務侵占、違反銀行法特別背信罪（第125條之2，不法獲利金額超過1億元）、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌送辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，3名受害者於15日赴刑事局做筆錄，其中一位年約60歲的董娘遭盜領近2.4億元，丈夫將公司經商的營利都交付她名下做管理，她因信任委託理財專員投資，不料帳戶款項全被掏空。而揭示周男罪狀的受害女面對媒體則低調不回應，僅表示是在替過世的丈夫整理遺產察覺有異，並不知曉還有2人受害。

警方也呼籲，銀行大多會核發銀行對帳單，千萬要仔細核對，了解自己財務走向；另外絕對不要將存摺、印鑑、密碼及已簽章的空白表單交給行員保管，避免讓自己的錢財遭不當使用。

(中時新聞網)