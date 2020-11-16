秋老虎來了！氣象局表示，今天到周二全台多雲到晴僅東半部局部雨，早晚涼白天暖溫差大，周三開始水氣更少，氣象專家吳德榮表示，周五晚上開始變天至周日，有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部有雨，周日晚水氣增多，大台北、東北部、東部降雨更明顯。

氣象局資料顯示，未來一周各地氣溫清晨仍稍有涼意，低溫20至24度間，白天高溫普遍在28度以上，西半部局部地區可達31、32度並有較大的日夜溫差，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，周三至周五高溫更可達33度左右，是典型秋老虎的天氣。

吳德榮表示，接著周五晚至周日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉為局部雨，大台北東側平地及東部的降雨機率也略提高，雖然冷空氣不強，但白天氣溫因為雲多降雨導致溫度明顯轉涼。周日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯。背風面桃園以南受影響很小，中南部晴朗穩定。

氣象達人彭啟明則在臉書指出，周五有波較弱東北風南下，溫度稍降，下周也將會陸續有幾波北方冷高壓南下，轉為偏東北風的天氣，溫度也會再度有波動，但一波波冷高壓南下，到12月就會有溫度轉涼的情境。

(中時新聞網)