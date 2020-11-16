行政院長蘇貞昌表示，將積極擴大灌溉服務政策，包括引入水源、設置蓄水池及布設公共管線、並補助田間管路灌溉設施，請農委會加速向農民宣導說明新措施及補助內容，盼透過水源充足，使農作物「生產好、產量多、產單高」，進而達到提升農民收入成效。

蘇貞昌15日赴南投縣草屯鎮平林里視察「擴大灌溉服務推動情形」，指出今年是56年來首次沒有颱風侵台，水庫缺水、桃竹苗地區停灌。水源若持續不足，不僅灌溉受影響，連民生用水都會有問題。

蘇貞昌表示，去年接任院長後，就一再要求經濟部水利署及農委會水保局加緊處理水源問題，如水利署持續辦理水庫清淤。同時，全台灌溉區為31萬公頃，但灌區外農地有37萬公頃，政府10月1日將農田水利會改制成立農田水利署，將積極擴大灌溉服務政策。

蘇貞昌指出，政府過去建設大水圳和水庫，現在則從各方面照顧農民。推動方式首先為引入水源，如將烏溪水源引入平林里，其次是設置蓄水池及布設公共管線、分區送水，再者則是抽水灌溉、並補助田間管路灌溉設施，每一農戶每年最高可補助40萬元。

經費方面，蘇貞昌表示「前瞻基礎建設計畫」有編列相關預算，請農田水利署加強宣導田間管路灌溉設施補助，並請縣政府、公所協助配合，透過社區、里辦公室向農民清楚說明新設施和補助內容，讓農民一次知道。

院長以南投埔里為例，指出改以管路節水灌溉方式提供農民灌溉后，解決大坪頂百香果水源問題，相信生產葡萄及荔枝的平林里，未來透過引水、建置蓄水池、接水管等措施解決水的問題後，產量能更加穩定。

(時報資訊)