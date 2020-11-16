眾達-KY(4977)累計前三季每股獲利5.76元，預估今年營收成長上看3成，董事長陳靖仁表示，除5G帶動的建設商機外，看好疫情緩和後，明年下半年可以看到比較大的成長動能，也認為全球不論是光收發模組或光通訊，成長曲線依舊不變，只是會延後1年~1.5年。

眾達-KY前三季合併營收24.20億元，營業利益達3.55億元，稅後淨利達3.85億元，分別較去年同期成長34.64%、40.80%與107.22%，每股獲利5.76元，眾達-KY預估，今年營收成長逾3成。

眾達-KY目前32G是主力產品，但有朝向64G規劃，100G單通道已經在第三季進入量產，也與客戶著手進行下一個世代更有競爭力版本預估明年第一季、第二季有結果。

展望第四季，眾達-KY預估8G、16G出貨下降，所以營收會下滑，但整個到明年到3月預估訂單還是很穩定，毛利也算正常，眾達-KY上半年毛利率為21%，現在已經回升到23%，預計隨著營收比例增加，希望維持在這水準。

陳靖仁表示，眾達-KY今年日系客戶今年很大成長，去年原先看好有東京奧運，儘管今年沒奧運，但客戶還是很領先推出5G產品，甚至日系客戶還配合韓國設備商推出，今年日系客戶營收成長很多，占比營收約15~20%，另外，除日本、韓外，也看到因為華為禁令下所帶來得英國客戶商機，且以眾達-KY出貨的客戶來說，在華為淡出後，也有機會拿下更多訂單，對眾達-KY也是加分。

展望明年，陳靖仁表示，以客戶初步反應來看，新冠疫情緩和後，明年下半年可預期比較大的成長動能，且全球對資料中心的布建，隨疫情受到控制，支出將恢復成長，不論是光收發模組或光通訊，成長曲線和之前斜率相同，只是目前看來延後1年~1.5年。

談到400G，陳靖仁表示，目前電信業重心都在5G，傳統電信看起來較弱，隨著蘋果智慧機加入5G行列，看好5G基地台的建置未來1~2年是重心。

產能方面，眾達-KY目前檳城已經量產，16G、32G已經通過客戶認證，但馬來西亞當下疫情嚴重，人員招募困難，預計明年第一季至第二季之間回到原先預估出貨狀況，新竹廠今年也通過北美大廠認證，將從事高階產品的量產，近日可達單月損平，會持續擴展規格。

至於上游磊晶是否有通貨吃緊疑慮，由於眾達-KY上游供應商以美系日系合作供應商為主，目前沒有吃緊情況，現在看到3~6個月內材料都還很正常。

(時報資訊)