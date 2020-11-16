工業電腦廠振樺電(8114)在工業電腦及KIOSK業務動能回溫帶動下，2020年第三季稅後淨利0.38億元、每股盈餘0.51元，回升至今年高點。展望後市，公司預期第四季營收及毛利率可望繼續回升，並致力調整營運結構，預期效益將持續顯現。

振樺電第三季合併營收20.85億元，季增9.71％、年減18.66％，為今年來高點。毛利率31.1％，低於第二季33.39％及去年同期34.06％，為近16年低點，不過營益率6.57％，優於第二季5.08％、低於去年同期10.89％，為今年來高點。

在營收及本業獲利同步回升下，振樺電第三季歸屬母公司稅後淨利0.38億元，季增達47.75％、仍年減達73.76％，每股盈餘（EPS）0.51元，優於第二季0.35元、低於去年同期1.96元，均為今年來高點。

累計振樺電前三季合併營收58.5億元、年減19.89％，為近3年低點。毛利率33.02％、營益率5.23％，低於去年同期34.27％、9.99％，營益率創同期新低。歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年減達78.21％，每股盈餘1.08元，雙創同期新低。

振樺電表示，第三季毛利率下滑，主要受到要求搭售外部產品的印度及美國特定專案出貨影響，第四季隨著產品組合恢復將可望回升。不含業外的前三季稅前息前折舊攤銷前利益（EBITDA）約6.1億元，攤銷前獲利率為10.4％。

振樺電表示，數位金融、零售及旅遊娛樂業等部分北美終端營運商，第三季營運計畫逐步重返軌道，使停擺專案陸續開始分批拉貨，帶動KIOSK業務下半年動能明顯恢復。工業電腦雖有部分專案遞延，但營運相對穩定，下半年營收開始回溫、可望逐季成長。

不過，振樺電坦言，POS品牌業務動能仍疲，主因重要市場的東南亞國家仍持續實施高度封城控管，且本季歐洲因疫情再起再度封城，通路客戶營運尚未恢復，使POS業務動能持續不明。而重要國際一線競標專案雖持續進行中，但進度亦多有延宕。

振樺電表示，使集團短期營運受疫情影響仍然有壓，關鍵零組件亦因PC熱銷資源而受排擠。不過，由於在手訂單穩固、未見取消，且終端因應新常態逐步發展出新營運模式，使客戶信用風險逐步降低，第四季營收動能及毛利率均可望持續回升。

振樺電指出，集團於今年低谷期仍致力調整營運結構，成效將有助於毛利表現、並可望自明年起逐步貢獻。同時，長期業務動能持續醞釀，包括工業電腦新半導體龍頭客戶眾多專案陸續開發中，疫情催化的安全防護措施及相關設備需求，亦使KIOSK業務增添動能。

而振樺電攜手聯想設立合資公司LPK，以POS及自助服務KIOSK布局全球500強零售及服務客戶，初步已在亞太地區前三大零售龍頭有所斬獲，待疫情回穩後將積極擴大歐美一線專案市場，推升台灣產業於國際商用系統市場的重要定位與全球市占率，後續發展可期。

(時報資訊)