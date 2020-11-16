小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(16日）財經重點。

【1】台積ADR領漲 大盤再戰新高

外資對台積電連三買，股價13日收462元，離歷史新高466.5元近在咫尺，令人驚喜的是，台積電ADR異軍突起，13日大漲3.79％、收93.22美元，領先過高，較現股溢價高達16.41％，市值攀升至4,322億美元，持續坐穩全球市值第十一大寶座。

【2】台灣警戒！RCEP超級經濟圈成軍

歷經8年漫長談判的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」於15日正式簽署，這項由東協10國與中日韓澳紐5國共同簽署的自貿協定，覆蓋全球總人口的3成，成為全球規模最大的超級經濟圈。協定生效後，未來10年內，區域內享有零關稅的貨物貿易產品數量將逾九成以上，影響至鉅，勢將改變全球經貿格局，也引起台灣當局的高度警戒。

【3】RCEP誕生 區域經濟對抗拉開序幕

歷經八年長跑的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），終於在15日簽署。RCEP誕生具有多重深遠意義，除了重塑全球經貿格局，也撼動各國產業供應鏈及企業布局，並推升成員國之間的政經關係。

【4】美國重返CPTPP 可能性偏低

在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）正式簽署之際，支持多邊機制的拜登是否帶領美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），受到各界矚目。不過前美國官員認為，拜登短期間要扭轉川普時代的保護主義有些困難，美國短期內重返CPTPP可能性較低。

【5】前三季賺逾ㄧ股本 高達52家

台股第三季季報公布期進入最終時刻，根據統計，已有1,633家已公布財報，其中一股賺逾一股公司高達52家，股王大立光以每股盈餘131.03元坐穩每股獲利王，其中，鈊象、緯穎、祥碩及譜瑞-KY每股盈餘均繳出逾30元的成績單，表現十分亮眼。

(中時新聞網)