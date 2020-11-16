火箭隊表明不想賣「大鬍子」哈登(James Harden)，但媒體爆料哈登自己可能也想走了。ESPN記者沃神(Adrian Wojnarowski)報導哈登對布魯克林籃網有興趣，因為他以前雷霆的老隊友杜蘭特(Kevin Durant)在那裡。

沃神引述兩位同事的消息，指出哈登正盤算自己的未來，籃網已經成為他火箭之外的首選，就如外傳的哈登、杜蘭特、厄文(Kyrie Irving)的3巨頭組合。本季在火箭的哈登與前隊友韋斯布魯克(Russell Westbrook)的搭配不如預期，兩人都是擅長一球在手的打法，杜蘭特則沒有這個問題。

其實當年杜蘭特加盟勇士隊組成「驚奇4」的時候，哈登就開酸過「只有1顆球怎麼分？」但勇士偏偏就是有辦法把球分給5個人打，杜蘭特加盟後拿了兩次總冠軍，杜蘭特自己還獲得兩次FMVP。反而是哈登換了很多隊友，每一個都失敗，至今指上猶虛。

外界另一派看法認為火箭不該白白送出哈登，起碼要從籃網換到厄文。由於哈登和厄文的同質性比較高，或許不要同隊比較好，湖人也是只有雙星坐鎮就拿到總冠軍。杜蘭特是4次得分王，哈登3次得分王，兩人一個前鋒一個後衛，進攻火力十分驚人。

(中時新聞網)