前行政院發言人丁怡銘因為一場「牛肉麵之亂」，搞得自己丟掉官位，在昨日辭去行政院發言人的職務；而在日前被抓包有政院官員在立院公然製圖發送給網軍後，外界也開始質疑，網軍真正的「中央廚房」是否就藏在行政院內部？就有人起底蘇貞昌在去年2月時的臉書貼文，直呼「蟑螂窩抓到了！」

行政院長蘇貞昌在去年2月農曆新年前曾在臉書上貼出「蘇貞昌小編團隊」的辦公室照片，入影的是行政院發言人室的六人小組，更分別被冠上皇牌攝影「修片慢」、紅牌攝影「拍攝抖」、大牌導演「亂寫本」、金牌剪接「愛特效」、王牌小編「去背差」、路過倒茶「來喝水」等稱號，其中被冠上「亂寫本」頭銜的就是本次牛肉麵之亂的主角：丁怡銘。

而日前被抓包在立法院當眾製圖發送給網軍的政院小編周家鴻，就是本圖中的「去背差」，可見他一直以來都相當受到蘇貞昌的重用；過去就有人懷疑行政院違反行政中立法，如今這張「中央廚房照片」遭到起底，更是落實了這種說法。

此外，民眾黨立委高虹安也在臉書上質疑，目前行政院公告的編組中，應只有一人負責專職媒體社群的相關業務，但光是本圖中就有一組多達6人的團隊，並且明顯違反行政中立，她更懷疑除了這些人外，「行政院中到底還有多少人違反行政中立、執行著小編的事務打擊政敵？」

這張「中央廚房」的照片被抓包，引發網友們的討論，紛紛留言表示「有政府，會做圖」、「蟑螂窩啊」、「有網軍，在政院」、「小編薪水是大家納稅人的錢，這傷害很大」、「有政府，會去背」、「多行不義必自斃，垃圾黨只會做梗圖打擊政敵」、「用國家資源養網軍打對手，好棒棒的DPP」。

(中時新聞網)