54歲香港女星李若彤以《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》走紅，又因仙氣凍齡外表，被封為「最美小龍女」，保養有術的她，日前才在直播上公開量22吋小蠻腰，而李若彤昨（15日）出席活動時，更被網拍到她一雙手臂細如竹竿。

網曝光李若彤的無P照，54歲李若彤在路人鏡頭下依舊俏麗。（圖／取材自淡茶君微博）

李若彤昨頂著波浪長髮、身穿一襲粉色無袖洋裝出席餐廳開幕活動，大秀她的小蠻腰和一雙細手，而更吸睛的是，李若彤手臂線條結實，讓她舉手投足更顯凍齡，同時，李若彤也開心向粉絲揮手，相當親民。

網友也在微博曬出李若彤出席活動照，在路人鏡頭下的李若彤依舊俏麗，網友也直呼：「優雅又可愛，這小臂線條！神仙姐姐的身材真是讓人瘋狂心動」。

其實54歲李若彤日前才在直播上公開量腰圍，驚人的是，她的腰圍竟然只有56公分（22吋），不科學身材引發網熱議，而李若彤事後也在微博發文：「腰圍多寬或多細都不重要，重要的是有寬廣的心胸，還要有堅強的臂膀。」

(中時新聞網)