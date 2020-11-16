嘉義縣民雄鄉金興村位屬朴子溪流域，地勢低窪，每逢豪雨常造成嚴重水患，嘉義縣政府配合中央「前瞻基礎計畫縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第一期核定案，由內政部營建署全額補助1億1553萬元興建金興抽水站，目前抽水站及滯洪池相關工程已全數完工，可隨時配合防汛運作。

金興抽水站新建及滯洪池工程已施作完成，縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林秀琴、陳文忠、黃芳蘭、林淑完15日前往參加工程竣成平安謝土暨揭牌典禮。

翁章梁表示，金興抽水站原於民國87年興建完成，至今已逾20年，相關設備較為老舊，操作維護成本高，因此縣府重新檢討，並搭配附近既有滯洪池做為前池，於原舊抽水站附近重新興建金興抽水站。

「政府就是要協助民眾解決的痛苦！」翁章梁說，該抽水站可投入防汛運作，有效提高抽水效能，改善區內水患問題，未來在颱風豪雨來襲時，將發揮最大的功能，保障附近民眾生命財產安全。

水利處指出，為加速辦理金興村淹水改善工作，由內政部營建署全額補助1億1553萬元，重新興建金興抽水站及改善滯洪池，此項工程於前年12月29日啟動，目前相關工程已全數完工。

(中時 )