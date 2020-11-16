行政院開記者會誣指北市冠軍牛肉麵店家使用萊牛，風波延燒四天後，丁怡銘昨終獲准請辭政院發言人。不過國民黨前立委孫大千仍指出，這一次，蘇貞昌怎麼不震怒了呢？看起來，蘇貞昌不但是「藍綠有別」，更是「內外有別」。如果不是因為罵聲四起，反彈不斷，蘇貞昌恐怕還不會捨得丁怡銘的請辭吧！

對於丁怡銘遭檢舉假訊息，刑事局不受理，蘇貞昌一度護航丁「知過能改」，孫大千說，如果今天犯錯的是中天新聞，蘇貞昌會表現得如此的雲淡風輕嗎？刑事局會這樣的放水包庇嗎？NCC難道不會趁機大作文章，羅織罪名？

他說，如果今天犯錯的，不是子弟兵，而是其他的綠營政務官，蘇貞昌恐怕早就再一次的表演他的震怒政治學，要求當事人捲鋪蓋走路了，怎麼可能還有「知過能改」的機會呢？蘇貞昌有可能這麼寬宏大量嗎？甚至還要親自出面收拾善後，登門道歉。

孫大千酸嗆，就算胳臂肘往內彎，這一次會不會也彎得太誇張了？

(中時 )