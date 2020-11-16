台中捷運綠線今天起試營運可免費搭乘1個月，12月19日將正式通車，今天上午7時發出首班車，吸引不少民眾前往試乘，多個站還未開門就有民眾排隊，捷運通車讓市民充滿期待。

台中捷運綠線自北屯總站至高鐵台中站，全線長約16.71公里，共18座車站，其中松竹、大慶、高鐵台中站可轉乘台鐵，並可在高鐵台中站轉乘高鐵。

台中市長盧秀燕10日宣布，台中捷運綠線獲交通部營運許可，自11月16日起試營運1個月，12月19日正式通車，試營運期間民眾只要持電子票證，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡過閘門，就可免費搭乘。

今天是試營運首日，上午7時發出首班車。中央社記者前往中捷市政府站觀察，上午還未開門營運，門口就湧現試乘排隊人潮。

林姓高中生一早就到中捷市政府站排隊，他表示，以後可以搭乘捷運上下課，與台北的學生一樣，他覺得很酷。

王姓市民帶著女兒搭乘，他說，搭過台北與高雄的捷運，台中人等了很久，現在終於通車很開心，希望大家都能一起來試乘。（編輯：戴光育）1091116

(中央社)