國民黨上周三召開縣市主委會報，打算調整縣市黨部的公職分擔金，送本周三中常會通過後實施。儘管因內容須進一步協調，本周恐來不及送中常會討論，但已有人抱怨黨的公職分擔金制度，並嗆自己拒繳也選的上。國民黨革實院長羅智強今早在臉書發文，指有些話，不吐不快；他認為自己為國民黨籌糧濟困，是一種光榮；若有人因不願承擔公職分擔金而決定離開國民黨，只能尊重並祝福；建議黨中央設定日期公布已繳、未繳名單，來落實公職分擔金制度。

經常以募款或賣書所得捐助黨、黨同志或相關議題的羅智強說，有一次海外演講，他提到是工人家庭出身，台下一位僑胞非常訝異的說，一直以為他是政治世家或富豪人家子弟，因為這些年來，他「出手」非常大方，常常看到他捐公車廣告、文宣義助同志。

他說，這二年多來，他為國民黨募款籌糧加上義助黨內同志文宣廣告，已超過2000萬；依黨公職分擔金的辦法，他擔任台北市議員二年應分擔的金額是20萬，前者是後者的100倍。

羅智強說，他雖不是政治世家、富豪子弟，但為陷於困境的國民黨籌糧出力，他從不落於人後。為什麼他願意分享好不容易募來的資源給國民黨和國民黨的同志？因為，他覺得在國民黨最困難的此時，為國民黨籌措糧草，幫助國民黨實現使命，這是一種榮耀。

「貧賤政黨百事哀」，羅智強說，現在的國民黨，在民進黨的清算追殺下，負債超過5億，黨主席江啟臣，每個月都要為黨籌糧、到處借錢，被壓得喘不過氣來。和黨公職談錢確實傷感情，但現在的國民黨還有以前家大業大、闊氣不談錢的餘裕嗎？

他說，不像完全執政的民進黨吃香喝辣、吃銅吃鐵、吃山吃海，蘇貞昌女兒一個標案就是一千萬，台灣東洋案疑涉內線交易金額，獲利是以數億計！現在的民進黨是「絕對的權力，絕對的腐化」，而國民黨是「窮得只剩下理念」，但這個理念，他相信比所有的黨產加起來，還要珍貴。

羅智強強調，如果有同志因為不願承擔公職分擔金而決定離開國民黨，那也只能尊重並祝福；但財務困難國民黨要繼續持家維繫，就必須落實公職分擔金的制度，否則對於繳交的人也是一種不公平！他的看法很簡單，設定一個日期，就公布已繳和未繳的名單。讓支持者們公評吧！國民黨加油！江啟臣加油！

(中時 )