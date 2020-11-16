在思科、迪士尼等企業財報告傳來好佳績，激勵上周五美股揮別前一交易日跌勢後反彈。能源、工業類股領漲，指標股FB上漲0.68%；Alphabet1.69%、亞馬遜上漲0.60%；微軟上漲0.50%、應材上漲4.31%、台積電ADR大漲3.79%，四大指數同步收紅逾1%，標普創下歷史新高。
上周五亞洲股市普遍盤下整理。台股早盤在平盤附近開出，一度回測五日線(13185點)附近，午盤過後台積電等權值股逐漸回穩，推升最終加權指數收在13,273.33點，上漲0.39%。
上周五OTC開平震盪，終場收在166.67點，漲幅0.46%，持續在5日線與月線間震盪。
加權技術面與籌碼面：
(1)、均線：上周五台股收帶下影線紅K棒，暫時守穩5日線。
(2)、量能：因周末效應市場追價轉趨謹慎，但是成交量縮至1,806.07億元，後續維持價漲量增趨勢為宜。
(3)、技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。
(4)、法人籌碼：三大法人合計+42.85億元；外資+52.14億元、投信-9.05億元、自營商-0.24億元。
操作建議，美國大選疑慮淡去，台股指數沿五日線向上，短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈(5G與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙11與聖誕節相關受惠股。
(時報資訊)
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