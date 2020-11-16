第三波新冠肺炎疫情正在全美肆虐，根據路透社統計，美國新冠狀病毒感染病例數於周日突破1100萬大關，才過了短短8天又達到另一個令人擔憂的里程碑。

路透社的數據顯示，美國疫情的擴散速度已經加快，總確診數在8天前才剛突破1000萬大關，現在已經又增加了100萬人確診，創下疫情爆發以來最快的擴散速度。此前美國確診數從900萬例增至1000萬例用了10天，而從800萬例達到900萬例則過了16天。

全球疫情最嚴重的美國在11月8日突破1000萬人確診的記錄，且過去11天每日確診數都超過10萬人。根據最新的7日平均值，美國每日平均超過14.4萬人確診，每日平均1,120人染疫死亡，都在全球排名第一。

目前美國占全球5400萬個總病例的約20%，占全球131萬個總死亡病例的近19％。

根據路透社所做的分析，自美國爆發疫情以來，目前德州與加州的新冠肺炎確診數最多，合計達到210萬例，佔美國總確診數的19%。美國的染疫住院人數也持續增加，在上周六突破了6.9萬人，總統當選人拜登的首席顧問群強調必須控制住這場大流行病，並警告當地醫療體系已經處於臨界點。

美國中西部地區的人均病例數最高，仍是疫情最嚴重的地區，北達科他、南達科他、威斯康辛、愛荷華與內布拉斯加州，是美國染疫最嚴重的五個州。

伊利諾伊州已經逐漸成為該地區乃至全美疫情的新中心，上周五報告15,433個新病例，創下全美各州的單日確診新高，並超過佛羅里達州7月創下的單日確診最高記錄（15,300例）。

上周美國已有幾個州重啟限制措施，以遏阻病毒在全美散播。北達科他州也開始要求在公共場合覆蓋口鼻，因為本月該州與其他39個州的單日新增確診數都創下新高。

包括內華達州民主黨籍的西索拉克（Steve Sisolak）在內，美國一些州長已經敦促居民盡可能不要出門。西索拉克上周五晚間證實自己成為美國第4位染疫的州長。

(時報資訊)