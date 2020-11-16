貿聯-KY(3665)前3季稅後盈餘為12.39億元，年減8.29%，每股盈餘為9.49元，由於歐美新冠肺炎二次疫情持續延燒，帶動電器、數據中心等家庭需求暢旺，且車用客戶產能持續創高，貿聯-KY預估，第4季營運可望淡季不淡。

第3季因全球新冠肺炎疫情趨緩，車用及電器等下游供應鏈全面復工，出貨已恢復常態，貿聯-KY第3季合併營收為60.49億元，季成長14.83%，年成長4.95%，營業毛利為15.89億元，季成長14.73%，單季合併毛利率為26.27%，季減0.02個百分點，稅後盈餘為4.99億元，年減5.4%，單季每股盈餘為3.83元；累計前3季營業毛利為41.59億元，合併毛利率為25.56%，稅後盈餘為12.39億元，年減8.29%，每股盈餘為9.49元。

就各產品來看，貿聯-KY表示，資訊科技類產品因數據中心電源線束出貨穩步爬升，但電腦周邊產品出貨因庫存調整而減緩；電器用線因歐亞地區復工出貨回升，在家工作(WFH)帶動小型家電需求上揚，出貨動能強勁；車用線出貨恢復常態，北美電動車積極復工恢復產能，運動車受益於疫情需求，出貨亦成長；工業用線束因半導體設備線束拉貨續強，惟季中中美貿易戰升高，短期拉貨力道略有收斂，至於醫療線束出貨則維持穩定。

貿聯-KY自結10月合併營收為21.66億元，年增5.27%，累計前10月合併營收為184.47億元，年減4.78%。

貿聯-KY表示，雖然全球生產與商業活動於第3季陸續重啟，但第4季歐美等地區疫情再次升高，供應鏈多審慎應對，預估未來兩季對於疫情下帶動的家庭需求，如：小型家電、運動越野車、數據中心服務等，我們抱持向上的趨勢。

再者，電動車客戶加州與中國廠產能持續創高、儲能裝置搭配間歇能源的大趨勢等，顯示電動車、儲能裝置等長期展望值得期待；此外，工業用半導體設備因全球5G產品相繼推出，以及記憶體擴增的相應需求，將繼續帶動工業用線束穩步成長；至於資訊科技類產品的電腦周邊產品(擴充基座、訊號轉接器dongle等)出貨可能因需求略有收斂而放緩，但有利於公司產品組合持續優化。

(時報資訊)