鈞興-KY(4571)受惠電動工具機、園林工具客戶需求，帶動齒輪箱、精密五金件等產品出貨，第3季營收5.85億元，季增41.2％，年增42.3％，客戶新產品比例拉升，產品組合結構調整，營業利益1.13億元，年增89.4％，不過，由於美元貶值因素，稅後淨利0.77億元，年增19％，每股盈餘1.61元，獲利為7季度以來最高。

鈞興-KY表示，因疫情掀起居家商機以及美國房市開工需求熱絡，電動工具品牌客戶也持續拓展美國大型居家量販店通路，第3季傘齒輪、直齒輪、粉末冶金齒輪、齒輪箱、精密五金件等營收比重分別為22.70％、6.42％、14.29％、28.09％與25.09％，其中，齒輪箱、精密五金件需求大增，產品銷售較去年同期成長131.71％、52.95％。

目前訂單能見度到今年底，且每月接單表現皆可望超過去年同期，第4季可望淡季不淡。

(時報資訊)