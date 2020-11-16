11月台指期今日開盤上漲125點，為13407點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期上週五上漲56點至13282點。價差方面，台指期正價差擴至8.67點，電子期正價差縮至0.68點，金融期逆價差擴至-4.96點。現貨部分，三大法人買超42.85億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1381口至16191口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2273口至35230口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少261口至-3682口。

永豐期貨指出，隨然歐美疫情惡化，加上美中衝突恐再起，但台股因為基本面佳，多頭格局不變，外資買超依舊呈嘎空行情，預期短期將維持高檔震盪。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在13500點，賣權未平倉最大量集中在13000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.24。VIX指數下跌0.48至18.8。整體選擇權籌碼面呈中性。

(時報資訊)