騎士後衛凱文波特(Kevin Porter Jr.)美國時間周日上午於俄亥俄州遭警察逮捕，他被發現車內有一把上膛的手槍，他最後以4000美元交保(約台幣11.4萬)。波特的律師聲明那只是輕微犯罪。

球團發布聲明：「我們已知凱文波特出事，正在收集相關資訊。我們也和凱文談過，會私下與他溝通後續事宜。」凱文波特今年才20歲，本季50場例行賽場均10.0分、3.2籃板、2.2助攻。

騎士本季戰績很差，無緣參加復賽，凱文波特3月疫情中斷後就放假到現在。大約1個月前，凱文波特在IG貼出全黑圖片，「你是否希望看到自己生命的盡頭？」引發他想要輕生的謠言，嚇得騎士高層緊急安撫他。如今警察又在他車內發現裝有子彈的手槍，令人擔憂他的心理狀態。

騎士球星洛夫(Kevin Love)兩個月前在《球員論壇》談論自己的憂鬱症，他至今還在接受心理輔導。「事業上的成就無法讓你脫出憂鬱。」另一位前騎士球員魏斯特(Delonte West)則是因為躁鬱症搞得淪落街頭，多虧獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)伸出援手，幫助魏斯特與家人團聚，並出錢讓他參與治療課程。

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(中時新聞網)