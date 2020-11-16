世界球王達斯汀強生果真不同凡響，在總獎金1150萬美元的美國名人賽最後回合揮出低於標準4桿的68桿成績，以破紀錄低於標準20桿的268總桿奪下207萬美元冠軍獎金，並且首次穿上象徵榮耀的綠夾克。

帶著4桿優勢來到第四回合的強生，在澳洲史密斯與韓國任成宰的強力威脅下前9洞3鳥2柏忌，後9洞穩健發揮再抓3鳥，沒有讓機會溜走，以5桿優勢輕鬆奪冠，改寫老虎伍茲與史皮斯共同保有低於18桿奪冠的美國名人賽紀錄。

史密斯前9洞抓4鳥1柏忌，一度只落後強生2桿，可惜後9洞後繼乏力，僅收下1博蒂1柏忌，單日69桿，以273總桿與任成宰並列第二收桿，不過史密斯成為美國名人賽有史以來四回合第一個都有6字頭成績的球員。

尋求衛冕的老虎伍茲，在第12洞3桿洞出現大麻煩，單洞竟然打了10桿才進洞，繳出7柏忌的離譜表現，創下生涯有史以來最遜色的單洞成績，最終單日高於標準4桿76桿，低於標準1桿的287總桿並列38作收。

台灣小將潘政琮單回6鳥2柏忌，低於標準4桿的68桿成績，以低於標準10桿的278總桿並列第7，寫下在大滿貫賽最佳成績，並且收下358417美元獎金。

(中時 )