大馬男歌手曹格與老婆吳速玲結婚12年，陸續生下一對兒女Joe與Grace，2014年曹格帶著年僅4歲的Grace參加陸綜《爸爸去哪兒2》，女兒可愛的模樣圈粉無數，如今6年過去，Grace長得亭亭玉立，一雙大長腿成焦點，甚至登上微博熱搜。

曹格15日在微博發文：「和女兒們上街街」照片中，他配戴墨鏡，身穿格紋襯衫和牛仔破褲，一旁的Grace將瀏海綁成包頭，戴上口罩，側背包裝著白色小狗，踩著人字拖的修長美腿相當筆直，身高已經超過爸爸肩膀，貼文最後附註「photo：Joe」，透露掌鏡者為兒子。

曹格女兒長高不少，已到達爸爸的肩膀。右圖為兒女的合照。（圖／微博@曹格）

Grace甩開幼年的嬰兒肥，變成四肢纖細的美少女，許多網友都驚艷不已，紛紛直呼：「這是姐姐嗎！完美的遺傳了麻麻呀！」、「姐姐比小時候漂亮了耶」、「女兒這大長腿」、「基因很強」、「大長腿姐姐，感嘆時間過得好快呀～」

事實上，曹格在今年7月已曬出一對兒女的照片，Grace的嬰兒肥不但消去，雙腿也變得又長又直，當時就引起熱議，隔了4個月似乎又默默長高，從可愛的包子妹蛻變成時尚小美女。

曹格女兒Grace6年前被封包子妹。（圖／微博@曹格）

(中時新聞網)