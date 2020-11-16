專業伺服器機殼廠勤誠（8210）14日於嘉義縣馬稠後產業園區舉辦動土儀式，由勤誠興業共同創辦人陳連春、陳鳳明、董事長陳美琪暨經濟部工業局副局長楊伯耕、嘉義縣縣長翁章梁、副縣長吳容輝等人共同主持，新廠預計於2021年10月完工，將導入智慧製造，有助提升生產效率，同時積極推動產學合作，帶動當地就業機會。

勤誠表示，在美中貿易戰、疫情等挑戰下，加強營運應變彈性與分散生產基地為必然策略，中國為勤誠長期主要生產重鎮，未來中國兩座既有生產基地將持續供應中國快速成長的本地市場需求，嘉義新廠則著重滿足美國與歐洲客戶之訂單。

此外，新廠也將結合在台研發資源，根據客戶需求快速調整設計、製造與出貨地區，進一步增進公司全球化布局下產能、技術及人力的彈性配置。

展望未來，預期全球伺服器產業持續受惠5G、AI、物聯網、雲端服務等趨勢而保持成長，勤誠投資新廠即是為此做足準備，不僅將繼續耕耘中、美兩大地區雲端伺服器市場，亦積極拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機，提供全球客戶高度彈性與客製化服務，強化產業領導地位。

勤誠成立37年來，專注提供機架式、塔式伺服器，以及存儲及個人電腦機殼整合方案，以台灣總部為中心，佈局全球，不僅於美國、中國及德國等主要市場設有分公司，在中國及台灣兩地皆設有生產基地。

勤誠長期深耕中國與美國兩大白牌伺服器市場，與上下游科技大廠策略聯盟，共同研發產品規格，結合機電整合設計與製造優勢，廣泛布局各類垂直應用服務市場，未來將同步受惠伺服器產業中長期成長趨勢。

(工商 )