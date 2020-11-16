台股16日開在13,356.74點，再創歷史新高，台積電（2330）開在470元，一度攻上471元新高價，指數在開盤不久，已大漲逾百點點，台股早盤一度站上13,400點關卡。

美股13日上漲，因市場以及投資人對後市抱持樂觀期待。道瓊工業平均指數11月13日終場上漲1.37％（399.64點）、收29,479.81點。

那斯達克指數上漲1.02％（119.70點）、收11,829.29點。費城半導體指數上漲1.23％（30.39點）、收2,508.82點。

大型本土投顧指出，台股雖然持續處於創高的格局，但在資金輪動十分快速下，操作仍有一定難度，在指數位階已高之下，短線可針對低基期或技術面轉強的成長股高出低進，來回操作。

元富投顧指出，現階段選股，優先選擇整理多時的電子股，包括「權重股、業績股和低價股」最具吸引力，如國巨、均豪等具指標性。美元指數的觀察，是最重要的領先指標，92.5的位置將是全球股市多空重要點位，短線仍有利多方架構。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔震盪，包括美股和陸股都一樣，未來台股高姿態整理機會大。台股護國神山台積電近期走勢呈盤堅架構，也讓指數慢慢墊高，未來將是本波觀察重點。美國總統大選大致底定，但中美關係改善機率不高，將是未來科技股最大變數。

(工商 )